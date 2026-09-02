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Actualitate· 1 min citire

Iordania a interceptat 10 rachete iraniene

Arhivă. Foto: Agerpres / EPA

Arhivă. Foto: Agerpres / EPA

Scris deStoica Marian
Publicat2 sept. 2026, 08:05
Sursărealitatea.net

Iranul a vizat o bază americană din Iordania cu rachete balistice.

Cel puţin patru persoane și-au pierdut viața și 35 au fost grav rănite în urma unui atac american, în timp ce participau la o nuntă lângă Sirik, în Iran, a declarat un reporter al televiziunii de stat, notează Reuters.

Cifrele publicate de Semiluna Roșie și citate de France Press indică, însă, peste 50 de persoane rănite. Statele Unite nu au reacționat până în acest moment.

Între timp, Gărzile Revoluționare Iraniene au afirmat într-un comunicat că au vizat o bază americană din Iordania cu rachete balistice și că au ucis un număr considerabil de forțe americane.

Pe de altă parte, doi oficiali ai SUA, citați de Reuters, au menționat că nu au fost raportate victime americane în urma atacului iranian asupra unor facilități din Iordania.

Apărarea antiaeriană a Iordaniei a anunțat că a interceptat 10 dintre cele 13 rachete balistice care au pătruns în spațiul său aerian.

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