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Actualitate· 1 min citire
Iordania a interceptat 10 rachete iraniene
Arhivă. Foto: Agerpres / EPA
Publicat2 sept. 2026, 08:05
Sursărealitatea.net
Iranul a vizat o bază americană din Iordania cu rachete balistice.
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