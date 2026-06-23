Interviu EXCLUSIV Ana Maria Păcuraru: Fostul avocat al lui Donald Trump interviu bombă pentru Realitatea PLUS

Publicat 23 iun. 2026, 07:36 Actualizat 23 iun. 2026, 07:42

Fostul avocat al lui Donald Trump, care a făcut parte din echipa juridică a șefului de stat pe contestarea alegerilor din 2020, i-a acordat un interviu în exclusivitate jurnalistului Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru.

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