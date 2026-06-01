Incendiu puternic într-un apartament din Constanța: 13 persoane, evacuate VIDEO
Intervenție pompieri Constanța
Un incendiu puternic izbucnit în noaptea de duminică spre luni într-un apartament din Constanța a mobilizat mai multe echipaje de intervenție. Din primele informații, flăcările au cuprins bucătăria apartamentului. Mai multe persoane au fost evacuate, iar două au suferit atacuri de panică.
Potrivit informațiilor transmise de echipajele de ISU Constanța, incendiul s-a manifestat în bucătăria locuinței și a fost localizat rapid.
Patru persoane au fost evacuate de către echipajele ISU, iar alte nouă s-au autoevacuat din imobil. Trei persoane au fost evaluate medical, una de către un echipaj SAJ și două de către un echipaj SMURD, acestea din urmă prezentând atacuri de panică.
