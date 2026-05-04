Friedrich Merz, despre reducerea trupelor SUA: „Avem viziuni diferite, dar parteneriatul rămâne solid”

Cancelarul german Friedrich Merz a transmis că diferențele de abordare dintre Berlin și Washington trebuie asumate în cadrul cooperării din NATO, după discuțiile legate de reducerea prezenței militare americane în Germania.

Liderul german a respins ideea că declarațiile sale critice la adresa strategiei SUA în relația cu Iranul ar fi influențat decizia Washingtonului de a diminua efectivele militare din Germania cu aproximativ 5.000 de soldați. Totodată, el a reafirmat importanța relației transatlantice.

Anterior, Merz își exprimase îndoielile privind existența unui plan clar al administrației americane pentru retragerea din Orientul Mijlociu, afirmând că Statele Unite se află într-o poziție delicată în dialogul cu Iranul. În replică, Donald Trump l-a catalogat pe liderul german drept „ineficient”.

Într-un interviu acordat postului public ARD, Merz a subliniat că diferențele de opinie nu afectează esența colaborării: „Trebuie să accept că președintele american are o perspectivă diferită asupra acestor subiecte. Cu toate acestea, rămân convins că Statele Unite sunt un partener esențial pentru noi.”

Întrebat dacă reducerea trupelor americane are legătură cu tensiunile dintre cei doi lideri, cancelarul german a negat categoric: nu există o conexiune între cele două situații.