Fratele tânărului mort în garajul lui „Maru”, bătut în timpul unui live
Scene șocante în plină stradă
Fratele tânărului care a murit anul trecut după ce s-a drogat în garajul lui Tudor Duma, dealerul din dosarul lui Vlad Pascu, a fost bătut în plină stradă. Acesta a fost lovit de un cetățean străin în timpul unei transmisiuni în direct pe rețelele de socializare. Agresorul a fost re'inut de poliție. Atenție, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!
UPDATE - Bărbatul de 33 de ani care l-a agresat, în Sectorul 1 al Capitalei, pe fratele tânărului care a murit anul trecut după ce s-a drogat în garajul lui Tudor Duma a fost reţinut pentru 24 de ore.
”Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Secţiei 1 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, a transmis sursa citată.
Bărbatul este cetăţean american, iar incidentul a fost transmis în direct pe reţelele de socializare.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Scandalul violent s-a petrecut în Piața Romană din Capitală. Fratele lui Rareș Ion s-ar fi întâlnit cu bărbatul de 33 de ani iar la un moment dat între cei doi a izbucnit un conflict.
După o discuție aprinsă, agresorul l-a lovit cu pumnul pe tânăr iar acesta a căzut la pământ. Martorii au intervenit de urgență și au sunat la 112.
Victima de 20 de ani a refuzat transportul la spital. Poliția încearcă acum să stabilească exact ce s-a întâmplat.
