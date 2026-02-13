Florian Coldea, noi manevre disperate pentru a scăpa de dosarul privind constituirea unui grup infracțional organizat
Florian Coldea, noi manevre disperate pentru a scăpa de dosarul privind constituirea unui grup infracțional organizat
Florian Coldea află azi o decizie importantă a instanței de la Curtea de Apel București
Florian Coldea află azi o decizie importantă a instanței de la Curtea de Apel București. Generalii statului paralel atacă trimiterea primului dosar penal în judecată de către procurorii DNA și încearcă blocarea dosarului în instanță. Constituirea unui grup infracțional organizat, șantaj, trafic de influență și spălare de bani sunt acuzațiile din dosarul care a cutremurat domeniul justiției.
După presiunile asupra procurorului, în perioada în care dosarul era încă în cercetare, acum Florian Coldea acționează prin alte manevre disperate, potrivit Realitatea Plus. În cazul fostului general Dumitru Dumbravă, se va constata încetarea urmăririi penale după decesul său de anul trecut, însă averea sa rămâne blocată de măsurile asiguratorii.
Sunt încă în vigoare măsurile procurorilor asupra bunurilor și sumelor de bani care nu au putut fi justificate de către generali.
Magistrații Înaltei Curți au decis să respingă contestația asupra măsurilor asiguratorii, iar decizia în acest caz este definitivă. La ultimul termen, Florian Coldea nu s-a prezentat în instanță, fiind plecat din țară, dar a fost reprezentat de avocatul său, Valentin Șelaru (fost judecător la ICCJ și apropiat al Laurei Codruța Kövesi, despre care se spune că ar fi făcut parte din rețeaua judecătorilor din „culoarele justiției”).
Sursa: Realitatea din Justitie
Citește și:
- 21:47 - Marius Tucă: „România e în afara Istoriei. Suntem între șifonierul lui Nicușor și „umbrela” găurită a lui Macron”
- 21:42 - George Simion, de la Washington: „România nu mai este o democrație. Suntem aici pentru a demasca lovitura de stat”
- 20:33 - „Întrebați-l pe Cristi Chivu!”. Cesc Fàbregas aruncă responsabilitatea pe tehnicianul român după Como – Inter Milano 0-0
- 20:12 - Războiul din Iran, la un pas de o nouă escaladare: SUA caută să atragă în conflict și alte forțe
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News