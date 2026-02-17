Fără tăieri salariale și fără programe anulate în sistemul medical

Alexandru Rogobete: "Dacă Ilie Bolojan nu ceda, medicii ar fi plecat în străinătate"

Ministrul Sănătății a anunțat că salariile personalului medical nu vor fi tăiate. În exclusivitate la Realitatea PLUS, Alexandru Rogobete susține că dacă Ilie Bolojan nu ceda, medicii ar fi plecat în străinătate. Acesta a mai spus că niciun program plătit de minister nu va dispărea.

"O tăiere a paușală a veniturilor personalului medical ar însemna și ar genera, până la urmă, o criză fără precedent în sistemul de sănătate. E o criză pe care noi am mai trăit-o. Să nu uităm că în perioada 2015-2016 a fost cel mai mare exod al medicilor din această țară, până când veniturile, salariile, mă rog, au crescut semnificativ.

Și iată că acum, coroborat veniturile mai crescute cu investițiile în infrastructură, programele de sănătate și așa mai departe, mulți dintre ei se întorc în România. Nu se vor tăia veniturile personalului medical — mă refer aici la personal medical și nemedical, inclusiv cel administrativ din unitățile sanitare publice și din serviciile de ambulanță.

Nu înseamnă că pachetele de bază care sunt oferite acum, atât pentru asigurați cât și mai ales pentru neasigurați, o să dispară. Nu înseamnă că programele de sănătate pe care le plătește Ministerul Sănătății o să dispară sub nicio formă", a declarat ministrul Sănătății luni seara, în exclusivitate la Realitatea PLUS.

