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Explozie la o fabrică de mase plastice din Năvodari: un bărbat a fost rănit

Explozie la Năvodari

Explozie la Năvodari

Scris deStoica Marian
Publicat3 iul. 2026, 10:56
Sursărealitatea.net

O explozie s-a produs vineri dimineață la o fabrică de mase plastice din Năvodari. În urma deflagrației, un bărbat în vârstă de 48 de ani a fost rănit.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dobrogea au anunţat, vineri, că, la o fabrică de mase plastice din Năvodari, a avut loc o explozie care nu a fost urmată de incendiu.

În urma evenimentului, un bărbat a fost rănit. Acesta era conştient, cooperant, având multiple traumatisme şi escoriaţii la nivelul feţei. Victima primeşte îngrijiri medicale la faţa locului.

Intervenţia echipajelor la faţa locului este în plină desfăşurare. După îndepărtarea pericolului, pompierii vor încerca să stabilească de la ce s-a produs deflagraţia. 

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