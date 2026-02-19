Edițiile speciale pe timpul suspendării programului Realitatea PLUS între 18:00 și 21:00 vor putea fi URMĂRITE ONLINE

Emisia noastră nu se oprește și continuă pe YouTube și TikTok

În urma deciziei Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) de a întrerupe pentru trei ore programul obișnuit al Televiziunii Poporului, edițiile speciale vor putea fi urmărite între 18:00 și 21:00 pe pagina de YouTube TU DECIZI și TikTok. Măsura vizează suspendarea temporară a emisiei în intervalul menționat, perioadă în care publicul va avea acces la conținut exclusiv în mediul online.

Emisia obișnuită a Realitatea Plus, prima televiziune de știri din România, este oprită astăzi pentru trei ore, între 18:00 și 21:00. Suntem aici de 25 de ani și este pentru prima dată când suntem supuși unei asemenea măsuri. În ciuda presiunilor tot mai mari, nu cedăm și vă aducem în continuare în case realitatea așa cum e ea.

Emisia noastră nu se oprește și continuă pe YouTube și TikTok în cele trei ore. Suntem televiziunea poporului și facem apel să rămâneți lângă noi.

Lăsați televizoarele deschise pe Realitatea Plus și stați cu ochii pe emisia online.

Vă mulțumim și vă asigurăm că rămânem vocea românilor de pretutindeni, așa cum suntem de un sfert de veac încoace. Aici e realitatea, aici e televiziunea poporului.

Anca Alexandrescu: „Între orele 18:00 - 21:00, toate televizoarele pe Realitatea PLUS. Ce este permis televiziunilor puterii nu este permis televiziunii poporului”