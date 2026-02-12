Dezvăluiri incendiare la Rizea TV. Fostul politician susține că deține probe privind presupuse influențe politice în justiția de la Chișinău
Dezvăluiri incendiare la Rizea TV. Fostul politician susține că deține probe privind presupuse influențe politice în justiția de la Chișinău
Cristian Rizea a dezvăluit miercuri seara la Rizea TV că deține „dovada clară” a unei presupuse imixtiuni în justiția de la Chișinău.
Fostul politician, Cristian Rizea, a dezvăluit miercuri seara la Rizea TV că deține „dovada clară” a unei presupuse imixtiuni în justiția de la Chișinău din partea președintei Republicii Moldova, Maia Sandu.
În propria emisiune, Cristian Rizea a prezentat un dialog despre care susține că a fost purtat, pe rețeaua Viber, între avocatul Eduard Digore, despre care a afirmat că este avocatul personal al Maiei Sandu, și președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Ion Guzun.
Cristian Rizea: „Justiția pare a fi controlată politic”
Moderatorul a mai declarat tot în cadrul emisiunii sale că schimbul de mesaje ar reprezenta o probă a influenței exercitate la nivel înalt asupra sistemului judiciar din Republica Moldova. Dezvăluirile lui Cristian Rizea nu s-au oprit aici. Din punctul lui de vedere, justiția de la Chișinău pare a fi controlată politică, calificând informațiile pe care le-a prezentat drept „probe indubitabile”. În urma celor dezvăluite chiar de el, Rizea a cerut reacții publice din partea autorităților. Toate aceste dezvăluiri incendiare au fost făcute de fostul politician în propria emisiune la Rizea TV.
Citește și:
- 21:47 - Marius Tucă: „România e în afara Istoriei. Suntem între șifonierul lui Nicușor și „umbrela” găurită a lui Macron”
- 21:42 - George Simion, de la Washington: „România nu mai este o democrație. Suntem aici pentru a demasca lovitura de stat”
- 20:33 - „Întrebați-l pe Cristi Chivu!”. Cesc Fàbregas aruncă responsabilitatea pe tehnicianul român după Como – Inter Milano 0-0
- 20:12 - Războiul din Iran, la un pas de o nouă escaladare: SUA caută să atragă în conflict și alte forțe
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News