Descoperire arheologică la Constanța. O scară care duce către catacombe romane vechi de 2.000 de ani, dezgropată pe un șantier

Sursă: realitatea.net

Noi dovezi ale cetății Tomis au fost scoase la iveală în timpul unor lucrări de construcție. O scară descoperită pe un șantier din Constanța duce către catacombe romane vechi de 2.000 de ani, relatează All That\"s Interesting.

Arheologii din Constanța, oraș construit deasupra vechii cetăți Tomis, au scos la iveală, recent, schelete, catacombe, obiecte din sticlă, monede, o inscripție grecească și un fragment dintr-un scut ceremonial rar – toate datând, cu aproximație, din secolul al III-lea e.n. (era noastră), în timpul lucrărilor pentru modernizarea unui spital.

Clădirea fusese programată pentru lucrări majore și, din cauza amplasării sale în perimetrul unei necropole antice, arheologii au fost solicitați să cerceteze șantierul – iar aceștia au făcut o descoperire remarcabilă. Astfel, au fost scoase la iveală 34 de morminte din epoca romană, dintre care unele erau situate în catacombe și adăposteau mai multe trupuri.

Înhumările includeau, de asemenea, artefacte precum bijuterii, obiecte din sticlă și chiar o parte dintr-un scut de paradă extrem de rar. Aceste descoperiri extraordinare dezvăluie mai multe decât oricând despre viața în Tomis, orașul antic peste care a fost ridicată Constanța. 34 de morminte din secolul al III-lea Conform unui comunicat al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie din Constanța, arheologii au descoperit aceste morminte în timp ce cercetau zona din jurul Spitalului Municipal Constanța, care trece în prezent prin lucrări de modernizare.

Deoarece se știe că spitalul este situat în apropierea unei necropole romane, experții au efectuat o serie de săpături înainte de relocarea utilităților clădirii. În total, excavările au scos la iveală 34 de morminte ce datează cel puțin din secolul al III-lea e.n., cu aproximativ 200 de ani înainte de căderea Romei.

Arheologii au dezgropat, de asemenea, o scară din țiglă intactă care duce spre catacombe, alături de o serie de obiecte funerare bine conservate. Aceste artefacte includeau bijuterii, monede, obiecte din sticlă și chiar amfore din Africa de Nord, oferind dovezi ale comerțului între cele mai îndepărtate regiuni ale Imperiului Roman. Această necropolă și comorile găsite în interiorul ei făceau parte din vechiul oraș Tomis, o așezare inițial grecească, cu o istorie lungă – și poetică. Constanța, situată pe coasta românească a Mării Negre, este cel mai vechi oraș locuit neîntrerupt din România. Coloniștii greci s-au stabilit aici pentru prima dată în jurul anului 600 î.e.n., numind așezarea Tomis.