Constanța: Zeci de persoane s-au adunat în fața Catedralei Arhiepiscopale pentru un manifest pașnic pentru democrație și suveranitate

Marți, 10 martie, în jurul orei 11:00, mai multe zeci de persoane s-au adunat în fața Catedralei Arhiepiscopale din Constanța, răspunzând unui apel public la unitate și implicare civică. Participanții au spus că întâlnirea reprezintă un manifest pașnic pentru democrație, suveranitate și solidaritate.

Oamenii s-au strâns pe treptele catedralei purtând steaguri ale României și discutând despre necesitatea implicării civice într-o perioadă pe care mulți dintre ei o consideră importantă pentru viitorul țării. Atmosfera a fost una calmă, participanții declarând că își doresc să transmită un mesaj de unitate și responsabilitate civică.

„Este un apel la unitate și la întoarcerea la democrație. Ne adunăm pașnic, hotărâți și solidari”, este mesajul care a circulat în mediul online înaintea întâlnirii.

La manifestare a fost prezentă și Alexandra Păcuraru, care s-a alăturat celor veniți pentru a transmite un mesaj de solidaritate și implicare civică. Aceasta a stat de vorbă cu participanții și a subliniat importanța participării cetățenilor la viața democratică.

La fața locului, oamenii au discutat între ei, au purtat steaguri tricolore și au stat pe treptele catedralei, transformând întâlnirea într-un moment de dialog și exprimare publică.

Participanții au îndemnat la transmiterea mesajului mai departe și la implicare civică, subliniind că astfel de întâlniri reprezintă un mod pașnic prin care cetățenii își pot face auzite opiniile.