Cod galben de caniculă și furtuni în mai multe regiuni. ANM anunță temperaturi de până la 35 de grade

Meteorologii au emis, miercuri, avertizări de tip Cod galben pentru temperaturi ridicate, disconfort termic accentuat, dar și pentru furtuni puternice în mai multe regiuni ale țării.
Vremea trece de la căldură apăsătoare la episoade de instabilitate atmosferică, cu ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și grindină. Temperaturile vor ajunge până la 35 de grade Celsius, iar în unele zone indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități.
Cod galben de caniculă, miercuri, în vestul țării
Miercuri, 24 iunie, mai multe regiuni se află sub Cod galben de caniculă și disconfort termic. Sunt vizate Crișana, nordul Banatului, Maramureșul și nordul Transilvaniei, unde temperaturile vor fi deosebit de ridicate pentru această perioadă. Maximele vor ajunge la 30-35 de grade Celsius, iar aerul va deveni greu de suportat, mai ales în a doua parte a zilei.
Avertizarea este valabilă în intervalul 12:00-21:00. În acest interval, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cele mai mari valori termice sunt așteptate în vestul și nord-vestul țării, unde vremea va deveni, izolat, caniculară.
Ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe regiuni
Tot miercuri, meteorologii au emis și o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică. Sunt vizate nordul Olteniei, nordul Dobrogei, nordul și nord-estul Munteniei, sudul Moldovei, dar și cea mai mare parte a zonei montane. În aceste regiuni, vremea se va schimba rapid, mai ales după-amiaza și seara.
Instabilitatea se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Rafalele pot ajunge la 50-70 km/h, iar pe arii restrânse sunt posibile vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, de 1-4 centimetri. În intervale scurte, de 1-3 ore, cantitățile de apă vor ajunge local la 15-25 l/mp, iar izolat pot depăși 40-50 l/mp.
Fenomene specifice instabilității atmosferice pot apărea, izolat, și în restul țării. Chiar dacă nu toate zonele sunt incluse în avertizarea principală, meteorologii atrag atenția că furtunile se pot forma rapid. În aceste condiții, ziua aduce atât temperaturi ridicate, cât și episoade severe de vreme rea.
Joi, Codul galben de caniculă se extinde
Joi, 25 iunie, vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar în vest va deveni izolat caniculară. Avertizarea Cod galben de caniculă va cuprinde mai multe regiuni decât în ziua precedentă. Sunt vizate Banatul, Crișana, Maramureșul, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul și estul Moldovei.
Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în vestul și nord-vestul țării. În zonele de câmpie, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Avertizarea pentru joi este valabilă tot în intervalul 12:00-21:00. Meteorologii anunță o zi apăsătoare în multe regiuni, mai ales acolo unde temperaturile ridicate se vor combina cu umezeala din aer. În aceste zone, căldura va fi resimțită mai puternic decât arată valorile din termometre.
Temperaturile urcă până la 35 de grade
Pentru joi, meteorologii anunță maxime cuprinse între 25 și 35 de grade Celsius. Cele mai scăzute valori vor fi în depresiuni și în zonele unde instabilitatea atmosferică va fi mai accentuată. Cele mai mari temperaturi se vor înregistra în vestul și nord-vestul țării, unde vremea va fi deosebit de caldă pentru această perioadă. Disconfortul termic va rămâne ridicat în zonele de câmpie din vestul și sudul țării. Acolo, oamenii vor resimți căldura mai intens, mai ales la orele amiezii și după-amiaza. În paralel, în alte regiuni, furtunile pot aduce ploi torențiale, vânt puternic și grindină. România se află astfel între două fenomene extreme: căldură puternică și episoade de vreme severă.