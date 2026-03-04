Carambol cu 9 mașini pe DN3, la ieșirea din Constanța. Două persoane au ajuns la spital
Carambol cu 9 mașini pe DN3, la ieșirea din Constanța. Două persoane au ajuns la spital
Un grav accident rutier s-a produs în această dimineață, 4 martie 2026, pe drumul național DN3, în apropierea ieșirii către Autostrada A4, la intrarea în localitatea Valu lui Traian, județul Constanța.
În eveniment au fost implicate nu mai puțin de 9 autoturisme, după ce inițial au fost raportate doar patru vehicule. Carambolul s-a produs din cauza condițiilor de ceață.
9 mașini implicate în accident, inclusiv un autoturism aparținând Poștei Române
La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Palas, cu o autospecială de stingere, un echipaj SMURD B și patru ambulanțe SAJ.
În total, 13 persoane au fost evaluate medical, iar două dintre acestea au fost transportate la spital, conștiente. Potrivit presei locale, printre vehiculele implicate în coliziune se numără și un autoturism aparținând Poștei Române.
Trei tamponări și o coliziune soldată cu rănirea a două persoane
Centrul Infotrafic al Poliției Române informează că, în zonă, s-au produs în total patru evenimente rutiere: trei tamponări și o coliziune soldată cu rănirea a două persoane.
Traficul rutier se desfășoară îngreunat, sub supravegherea polițiștilor rutieri, pe fondul ceții dense și al valorilor ridicate de trafic, atât la intrarea, cât și la ieșirea din municipiul Constanța.
Potrivit estimărilor autorităților, circulația ar putea fi reluată în condiții normale în jurul orei 09:00.
