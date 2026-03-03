România caută protecție strategică sub scutul Franței. Câte focoase nucleare controlează Emmanuel Macron

În contextul tensiunilor tot mai mari din Europa și al instabilității regionale, România analizează posibilitatea de a beneficia de protecția nucleară a Franței, una dintre puținele puteri atomice ale continentului.

Discuțiile vizează includerea țării noastre sub așa-numita „umbrelă nucleară” franceză, un concept prin care Parisul își extinde capacitatea de descurajare strategică și asupra aliaților săi.

Franța este, alături de Marea Britanie, singurul stat din Uniunea Europeană care deține arme nucleare, iar arsenalul său este considerat un element-cheie al securității europene.

Câte focoase are Franța

Potrivit estimărilor internaționale, Franța dispune de aproximativ 290 de focoase nucleare operaționale, integrate în sistemul său de descurajare strategică.

Acestea sunt transportate prin două componente principale: submarine nucleare echipate cu rachete balistice și avioane militare capabile să lanseze rachete nucleare.

Strategia nucleară franceză este controlată direct de președintele țării, ceea ce înseamnă că decizia finală privind utilizarea armelor atomice îi aparține exclusiv lui Emmanuel Macron.

De ce este interesată România

Pentru România, ideea unei protecții nucleare suplimentare vine pe fondul temerilor legate de securitatea regională și de conflictele din vecinătate.

Deși România este membră NATO și beneficiază deja de garanțiile de securitate oferite de alianță, extinderea cooperării strategice cu Franța ar putea reprezenta un plus de stabilitate.

Analiștii consideră că o astfel de apropiere ar consolida poziția României în arhitectura de apărare europeană și ar transmite un semnal puternic de descurajare potențialilor adversari.

O decizie cu implicații majore

Intrarea sub „umbrela nucleară” franceză nu este doar o chestiune simbolică, ci implică angajamente politice, militare și diplomatice importante.

Orice acord în acest sens ar necesita negocieri complexe și coordonare cu partenerii din NATO și Uniunea Europeană, pentru a evita tensiuni suplimentare în interiorul alianțelor occidentale.

Subiectul rămâne unul sensibil, dar ar putea deveni central în strategia de securitate a României în anii următori.