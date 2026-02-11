Călin Georgescu la Curtea de Apel: „Sistemul nu s-a răzbunat pe mine, ci pe poporul român, care a votat adevărul și libertatea”

Călin Georgescu lansează un atac dur la adresa instituțiilor statului

Călin Georgescu lansează un atac dur la adresa instituțiilor statului, după decizia fără precedent de anulare a scrutinului prezidențial, susținând că „sistemul” a acționat din frică pentru a bloca voința populară de la 8 decembrie. Acesta califică intervenția autorităților drept un act de o gravitate extremă care a „distrus democrația” pentru a proteja interese oculte vechi de 35 de ani, afirmând că represaliile nu îl vizează pe el personal, ci pe românii care au ales „adevărul și libertatea”.

Călin Georgescu: „Sistemul s-a răzbunat nu pe mine, ci pe poporul român, care a votat adevărul și libertatea, iar pe data de 8 decembrie 2024 și-ar fi luat țara înapoi. Sistemul, speriat și cu mare frică, pentru că se deconspirau toate măgăriile de 35 de ani, a anulat alegerile. Act de o gravitate mare, care a distrus democrația.

Democrația nu se poate întoarce decât prin desecretizarea ședinței CSAT și a CCR dinainte de anularea alegerilor. Totul a fost făcut cu premeditare. Toate serviciile și partidele știau acest lucru. Înțeleg că le e frică să desecretizeze ședința CSAT. Asta pentru că adevărul va ieși la lumină. Întrebarea mea pentru sistem este: Nu vă temeți de Dumnezeu? Că de lege nu vă temeți!

Iubirea față de țară este mai puternică și va învinge ura lor față de Dumnezeu și poporul român. Iubirea topește orice, ea vine din jertfă. Ați reușit să distrugeți credibilitatea României pe plan extern. Ați furat tot, pentru ca voi să vă cumpărați locurile la putere. Nu veți putea cumpăra conștiința mea niciodată. Nu ați anulat doar alegerile, ci întoarcerea a milioane de români în țară; ați anulat voința poporului, ați anulat viața demnă, liberă și prosperă a națiunii române. Veți culege ce ați semănat!”