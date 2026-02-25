Bill Gates recunoaște legături controversate cu două femei rusoaice, dar neagă ilegalități legate de Epstein

Bill Gates, cofondatorul Microsoft, și-a cerut scuze față de angajații fundației sale după ce recunoașterea legăturilor sale cu Jeffrey Epstein a afectat imaginea organizației.

Gates a admis că a petrecut timp cu Epstein, magnatul pedofil care s-a sinucis în detenție în 2019 după ce ani la rând a exploatat sexual tinere pentru elite politice și de afaceri.

„Îmi cer scuze față de cei care au fost afectați de greșeala mea. A fost o mare eroare să petrec timp cu Epstein și să duc directori ai fundației la întâlniri cu el”, a spus Gates, potrivit The Wall Street Journal.

În același timp, Gates a recunoscut că a avut aventuri extraconjugale cu două femei rusoaice aflate în contact cu Epstein, însă a subliniat că acestea nu făceau parte din rețeaua de victime a magnatului. „Nu am făcut nimic ilegal. Nu am văzut nimic ilegal”, a explicat el.

Gates a adăugat că imaginile recent publicate împreună cu alte documente din dosarele Epstein au fost realizate la cererea acestuia și nu implică victime. „Ca să fie clar, nu am petrecut timp niciodată cu victimele, femeile care erau în jurul lui Epstein”, a insistat Gates.

Cofondatorul Microsoft a declarat, într-un interviu pentru Nine News Australia, că l-a cunoscut pe Epstein în 2011 și că au luat masa de mai multe ori, dar a negat vizitele pe insula privată a pedofilului din Insulele Virgine.

Declarațiile sale vin pe fondul dezvăluirilor recente care au reînnoit atenția publică asupra persoanelor influente care au interacționat cu Epstein și asupra impactului reputațional pe care astfel de legături îl pot avea.