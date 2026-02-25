Ana Maria Păcuraru, analiză incendiară după discursul lui Donald Trump despre Starea Națiunii: președintele american a vorbit 107 minute
Aseară, Donald Trump a susținut primul său discurs State of the Union din al doilea mandat și a intrat în istorie, nu neapărat prin conținut, ci prin durată. La aproximativ o oră și 48 de minute, discursul a fost cel mai lung din cel puțin 1964. Trump pare că a vrut să spună totul, dintr-o dată, în fața Congresului.
Pe plan economic, Trump a declarat că „era de aur a Americii este pe cale să înceapă” și și-a lăudat propriile realizări. Cât despre tarifele anulate recent de Curtea Supremă, Trump a anunțat că va folosi alte legi, nu IEEPA, pentru a reimpune tarife globale, descriind instrumentele juridice alternative drept „testate și aprobate.”
La capitolul imigrație, a lăudat ceea ce a numit „cea mai sigură frontieră din istoria Americii.” În politica externă, a afirmat că Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară și a avertizat Teheranul că programul nuclear, deși distrus prin bombardamente americane în iunie, este refăcut. Pe subiectul Gaza, a declarat că toți ostaticii Hamas au fost returnați acasă.
Dar a fost și un discurs al contradicțiilor. Fact-checkerii NPR au semnalat afirmații exagerate sau false despre prețurile la medicamente, producția de petrol și impactul real al reducerilor de taxe, care, potrivit Congressional Budget Office, vor avantaja în principal categoriile bogate. Atmosfera din sală a fost tensionată, un congressman democrat fiind escortat afară după ce a ridicat un banner de protest.
Pe scurt: un discurs lung, ambițios, adresat bazei electorale republicane, cu un ochi pe alegerile de mijloc de mandat din noiembrie. Întrebarea nu este ce a spus Trump aseară, ci câte din promisiunile sale rezistă testului realității în lunile următoare.
