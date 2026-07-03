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Actualitate· 1 min citire
Bărbat din Năvodari, încarcerat după condamnarea pentru fapte de violență
FOTO: Arhivă
Un bărbat de 42 de ani din Năvodari a fost identificat și reținut de polițiști, după ce pe numele său fusese emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea.
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