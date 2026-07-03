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Bărbat din Năvodari, încarcerat după condamnarea pentru fapte de violență

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Constanta
Scris de Realitatea de Constanta Publicat: 3 iul. 2026, 08:58

Un bărbat de 42 de ani din Năvodari a fost identificat și reținut de polițiști, după ce pe numele său fusese emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Constanța, mandatul a fost emis de Tribunalul Ilfov, în urma unei condamnări pentru infracțiunile de loviri sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Bărbatul a fost depistat de polițiștii din cadrul Poliției orașului Năvodari la data de 1 iulie. Ulterior, acesta a fost escortat de oamenii legii și dus la Penitenciarul Poarta Albă, unde urmează să execute pedeapsa stabilită de instanță.

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