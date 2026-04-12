Armistițiul de Paște, încălcat de sute de ori: Kievul acuză Rusia de peste 400 de atacuri

Armistițiul de Paște anunțat de Vladimir Putin este deja contestat de Ucraina, care acuză Moscova de încălcări repetate ale acordului la doar câteva ore de la intrarea sa în vigoare.

Potrivit Statului Major General al Ucrainei, de la ora 16:00, momentul în care armistițiul a devenit oficial, au fost înregistrate nu mai puțin de 469 de încălcări.

Conform datelor furnizate de Kiev, situația din teren rămâne extrem de tensionată:

22 de acțiuni de asalt ale trupelor ruse

153 de bombardamente

19 atacuri cu drone kamikaze

275 de lovituri cu drone FPV

În total, doar în cursul zilei de sâmbătă au fost raportate 101 confruntări de-a lungul liniei frontului.

Cele mai intense lupte s-au desfășurat în mai multe zone-cheie, inclusiv în regiunile Kursk, Kupiansk, Lîman, Slaviansk și Kostiantinivka, unde forțele ruse ar fi continuat ofensiva asupra pozițiilor ucrainene.

La rândul său, Moscova respinge acuzațiile și susține că Ucraina este cea care a încălcat armistițiul, acuzând atacuri cu drone asupra regiunilor ruse Kursk și Belgorod, soldate cu răniți.

Armistițiul de Paște, anunțat de Vladimir Putin pe 9 aprilie, era programat să dureze 32 de ore, între 11 și 12 aprilie. Cu toate acestea, schimbul de acuzații și intensitatea luptelor ridică semne serioase de întrebare cu privire la respectarea acestuia pe teren.