Anchetă în Portul Constanța, după ce o navă a lovit o macara plutitoare

O navă aflată în manevra de acostare a lovit, duminică după-amiază, o macara plutitoare în Portul Constanța, provocând o gaură de apă, a anunțat luni Autoritatea Navală Română (ANR), într-un comunicat. Investigațiile pentru stabilirea cauzelor incidentului sunt în curs de desfășurare.

Conform ANR, coliziunea s-a produs la ora 16:40, în timpul acostării navei SMS Carrera în dana 84, cu macaraua plutitoare Gemini 4, care era acostată. Impactul a provocat o gaură de apă în Gemini 4.

Pilotul navei a raportat că motorul principal nu a răspuns la comanda de „înapoi” în timpul manevrei. Imediat după incident, navele Centaur 1 și Mercur 306, împreună cu o barjă de 3.000 de tone, au intervenit cu pompe submersibile pentru evacuarea apei.

Echipaje mobilizate pentru prevenirea poluării și stabilizarea macaralei

De asemenea, Administrația Porturilor Maritime Constanța a instalat un baraj antipoluare în zona incidentului pentru protecția mediului. Împingătoarele și barja sunt în prezent în asistență, iar macaraua a fost stabilizată și urmează să fie transportată în Șantierul Naval Constanța pentru reparații.