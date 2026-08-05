Amenzi pentru cei care vorbesc pe speaker în STB. Inițiativa a pornit de la o mamă a unui copil cu autism

Publicat 5 aug. 2026, 13:09 Sursă realitatea.net

STB pregătește amenzi pentru persoanele care vorbesc la telefon pe speaker sau ascultă muzică fără căști în mijloacele de transport. Măsura vine după o petiție lansată de jurnalista Georgiana Mihalcea, mama unui copil cu autism.

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