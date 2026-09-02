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Actualitate· 1 min citire
Alertă la un hotel din stațiunea Saturn: Zeci de persoane, evaluate medical după ce s-au simțit rău
Alertă la un hotel din stațiunea Saturn
Publicat2 sept. 2026, 07:44
Sursărealitatea.net
6 dintre turiști au fost spitalizați.
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