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Alertă la un hotel din stațiunea Saturn: Zeci de persoane, evaluate medical după ce s-au simțit rău

Alertă la un hotel din stațiunea Saturn

Alertă la un hotel din stațiunea Saturn

Scris deStoica Marian
Publicat2 sept. 2026, 07:44
Sursărealitatea.net

6 dintre turiști au fost spitalizați.

Aproape 60 de persoane cazate într-un hotel din stațiunea constănțeană Saturn au fost evaluate de echipajele medicale, marți seară, după ce au acuzat stări de rău.

6 dintre acestea au fost transportate la spital.

Cei 4 adulți și 2 minori primesc îngrijiri medicale de specialitate.

Printre persoanele transportate la Spitalul de Boli Infecțioase s-au numărat o femeie însărcinată.

Un apel efectuat la numărul unic de urgență 112 a semnalat că mai multe persoane cazate în hotel acuzau stări de rău.

Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție la ora 20 și 28 de minute.

La fața locului au fost trimise mai multe ambulanțe.

Echipajele au organizat un punct de triaj, unde persoanele afectate au fost evaluate și au primit îngrijiri medicale.

Cazurile care necesitau investigații suplimentare au fost direcționate către spital.

Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat la ora 22 și 40 de minute.

Cauza stărilor de rău este investigată.

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