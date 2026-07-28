Acvariul de pe faleza Cazinoului, transferat primăriei; clădirea va deveni centru cultural

Publicat 28 iul. 2026, 13:39 Sursă realitatea.net

Consiliul Judeţean (CJ) Constanţa a aprobat marţi, în cadrul unei şedinţe ordinare, transferarea clădirii Acvariului situat pe faleza Cazinoului către Municipiul Constanţa, care îl va transforma într-un centru cultural, un nou Acvariu urmând să fie construit în incinta Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii (CMSN).

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