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Acvariul de pe faleza Cazinoului, transferat primăriei; clădirea va deveni centru cultural

Faleza Cazinoului din Constanța

Faleza Cazinoului din Constanța

Scris deStoica Marian
Publicat28 iul. 2026, 13:39
Sursărealitatea.net

Consiliul Judeţean (CJ) Constanţa a aprobat marţi, în cadrul unei şedinţe ordinare, transferarea clădirii Acvariului situat pe faleza Cazinoului către Municipiul Constanţa, care îl va transforma într-un centru cultural, un nou Acvariu urmând să fie construit în incinta Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii (CMSN).

'În ceea ce priveşte fostul Acvariu din zona Cazinoului, a fost aprobată revocarea dreptului de administrare al Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii şi transferul imobilului către Municipiul Constanţa, în vederea reconversiei sale culturale', au informat reprezentanţii CJ Constanţa.

Totodată, a fost aprobat protocolul de cooperare dintre Judeţul Constanţa, CMSN şi Aeroportul Internaţional 'Mihail Kogălniceanu' Constanţa, pentru 'promovarea integrată a judeţului ca destinaţie turistică şi economică'.

Consiliul Judeţean Constanţa va construi, cu fonduri europene în valoare de peste 91 milioane de lei fără TVA, un nou Acvariu, în incinta Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, viitorul spaţiu incluzând bazine de mari dimensiuni şi tehnologii moderne, cu zone interactive pentru copii. Conform contractului de finanţare, noul Acvariu trebuie finalizat şi dat în folosinţă până la sfârşitul anului 2029.

Acvariul de pe faleza Cazinoului din municipiul Constanţa, edificiu deschis publicului în 1958, este închis de aproximativ trei ani din cauza stării avansate de degradare a imobilului.

AGERPRES

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