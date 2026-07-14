Advertising
Politica· 1 min citire
Guvernul, obligat să desecretizeze ajutorul militar și financiar pentru Ucraina
Guvernul Bolojan/Colaj foto
Publicat14 iul. 2026, 10:22
Actualizat14 iul. 2026, 10:31
SursăRealitatea PLUS
Guvernul este obligat să desecretizeze ajutorul militar și financiar acordat Ucrainei.
Citește și
- 11:10Blocaj total pe scena politică: Grindeanu declară război „pe tot terenul”, Bolojan avertizează cu anticipatele, iar Fritz cere o coaliție de dreapta
- 10:18Florin Popovici (deputat AUR): „Suveranitatea nu se declară, se finanțează. România este la o treaptă de categoria „junk”, iar costul neîncrederii îl plătesc românii din facturi”
- 10:13Scenariul care aruncă în aer negocierile politice: Nicușor Dan nu exclude alegerile anticipate
- 09:47Nicușor Dan merge la Kiev pentru Summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. Agenda discuțiilor
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News