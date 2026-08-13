David Popovici, în semifinalele probei de 200 m liber, la Europenele de la Paris

Publicat 13 aug. 2026, 11:54 Actualizat 13 aug. 2026, 12:00 Sursă Realitatea.Net

David Popovici s-a calificat, joi, în semifinalele probei de 200 de metri liber din cadrul Campionatului european de natație de la Paris. Înotătorul român a câștigat seria a noua, cu timpul de 1:46.06.

Distribuie articolul