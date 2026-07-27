Advertising
Actualitate· 1 min citire
Incendiu puternic într-un apartament din Medgidia. Bărbat de 70 de ani, intoxicat cu fum
FOTO: Arhivă
Publicat27 iul. 2026, 14:51
Actualizat27 iul. 2026, 14:53
SursăRealitatea.Net
Un incendiu a izbucnit luni într-un apartament din municipiul Medgidia, județul Constanța, în urma căruia un bărbat în vârstă de 70 de ani a suferit o intoxicație cu fum și a fost transportat la spital. În timpul intervenției, pompierii au evacuat 15 persoane din bloc.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 17:16Al doilea RO-Alert în aceeași zi pentru locuitorii din Tulcea. Avertisment privind posibile obiecte căzute din aer
- 16:29Vladimir Putin lansează noi acuzații la adresa Occidentului și promite că Rusia va merge până la capăt
- 15:40Mesajul emoționant al lui Kylian Mbappe după Mondialul 2026. Gestul care a surprins lumea fotbalului
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News