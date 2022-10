Farul a învins-o pe UTA Arad, scor 2-0, în 10 oameni și rămâne lider în Liga 1 la finalul etapei a 12-a.

Golurile întâlnirii dintre Farul Constanța și UTA Arad a fost semnate de Denis Alibec, în minutul 19, din lovitură de la 11 metri și Carlo Casap, în minutul 90.

Corinus de la Farul a fost eliminat în minutul 50, iar Postolachi (UTA) a ratat un penalty în minutul 56.

Cu aceasta victorie, Farul a acumulat 27 de puncte și ocupa prima poziție în clasament.

”Contau cele trei puncte, jucăm să câștigăm, acesta e obiectivul nostru. Îi felicit pe toți. Am avut o primă repriză pe care am controlat-o, în a doua am stat bine în teren și rezervele au intrat bine. Suntem pe drumul cel bun. Singurul lucru negativ e că a luat Alibec galben. Vine Torje, Morar, sunt ceilalți care abia așteaptă.

Lui Alibec Trebuie să-i dai senzația că e bine, că e într-un grup care vrea să câștige, el trebuie să joace la echipe foarte bune, care vor să câștige. Sperăm să avem o căsătorie foarte bună. Eu am spus să bată Larie (n.r.- penalty-ul), a bătut Alibec. Ei decid pe teren, sunt doi căpitani. Când ai puterea să-ți asumi asta… A făcut foarte bine. În formula mea de succes, când vorbesc cu ei, punctul patru este să construim o mentalitate de învingători”, a declarat Hagi.

In etapa urmatoare, Farul va juca in deplasare cu Sepsi OSK, vineri, 7 octombrie.

Sursa: Realitatea de Constanta