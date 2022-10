În urma verificărilor făcute de Comisarii Garzii Nationale de Mediu Constanta și politia Locala Murfatlar pe un teren din localitatea Siminoc, o societate a fost amendată cu 50.000 de lei.

„S-a constatat ca pe un teren de cca. 6000mp sunt depozitate deseuri reciclabile de diferite tipuri: materiale plastice, textile, cauciuc, sticla, deseuri metalice. Acestea apartin societatii care a desfasurat activitate de colectare deseuri la punctul de lucru din Siminoc. In prezent, societatea este in faliment, fiind reprezentata de un lichidator judiciar,” transmite Garda de Mediu Constanța.

A fost data o amendă în valoare de 50.000 lei, societatea avand obligatia legala de a notifica autoritatea pentru protectia mediului la incetarea activitatii. De asemenea, au fost stabilite masuri privind salubrizarea aplasamentului si reciclarea/valorificarea/eliminarea, dupa caz, a deseurilor.

„Conform prevederilor legale “Indeplinirea obligatiilor de mediu este prioritara in cazul procedurilor de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii,”menționează comisarii Gărzii de Mediu.

Sursa foto Garda de Mediu Constanța

Sursa: Realitatea de Constanta