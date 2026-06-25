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Surpriză uriașă la Cupa Mondială! Africa de Sud a trecut de grupe, Mexicul face spectacol cu Cehia

Africa de Sud

Africa de Sud

Scris deIonuț Nichita
Publicat25 iun. 2026, 08:34
Actualizat25 iun. 2026, 08:35

Ultima etapă din Grupa A a oferit un final plin de suspans și surprize. Cu Mexicul deja calificat și lupta pentru locul secund complet deschisă, toate calculele s-au făcut până în ultimele minute.

Pe stadionul Azteca, Cehia era obligată să obțină un rezultat pozitiv pentru a rămâne în cursa pentru calificare. Europenii au început curajos partida, profitând și de faptul că selecționerul Mexicului a ales să odihnească mai mulți titulari. Entuziasmul cehilor s-a stins însă rapid în fața unei echipe mexicane extrem de eficiente.

Gazdele au lovit decisiv după pauză. În minutul 55, Chávez a deschis scorul după o acțiune rapidă care a expus problemele defensive ale adversarilor. Doar șase minute mai târziu, Quiñones a profitat de o eroare în apărarea Cehiei și a dublat avantajul.

Cu meciul controlat și calificarea deja asigurată, selecționerul Mexicului i-a oferit ultimele minute la un Campionat Mondial legendarului Guillermo Ochoa. Aflat la al șaselea și ultimul său turneu final, portarul mexican a fost întâmpinat cu ovații de cei peste 80.000 de spectatori prezenți în tribune.

Momentul a fost unul dintre cele mai emoționante ale competiției. Vizibil afectat, Ochoa a preluat banderola de căpitan și a contribuit la păstrarea porții intacte. Mai mult, degajarea sa a stat la baza fazei din care Álvaro Fidalgo a înscris în prelungiri pentru 3-0.

În celălalt meci al grupei, Africa de Sud și Coreea de Sud au oferit puține ocazii în prima repriză. Cea mai mare șansă le-a aparținut africanilor, însă Makgopa a ratat incredibil din apropierea porții.

După pauză, „Bafana Bafana” au produs surpriza. În minutul 63, Thapelo Maseko a finalizat perfect pasa lui Moremi și a înscris golul care avea să schimbe complet ierarhia grupei.

Coreea de Sud nu a mai găsit resurse pentru a reveni, iar victoria Africii de Sud a trimis reprezentativa africană în șaisprezecimile competiției. Considerați outsideri înaintea turneului, sud-africanii au reușit una dintre cele mai mari surprize ale fazei grupelor.

Astfel, Mexicul încheie Grupa A cu maximum de puncte și privește cu mare încredere spre fazele eliminatorii, în timp ce Africa de Sud merge mai departe după un rezultat care puțini l-ar fi anticipat înaintea ultimei etape.

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