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Sport· 2 min citire
Sorana Cîrstea primește o veste importantă înainte de Wimbledon. Câte românce intră pe tabloul principal
Sorana Cîrstea
Sorana Cîrstea traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei, după rezultate solide în 2026, care includ performanțe notabile la turnee importante precum Roma și Roland Garros.
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