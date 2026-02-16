Sorana Cîrstea, debut cu dreptul la turneul WTA de la Dubai

Românca merge în turul al doilea

Sorana Cîrstea (35 de ani, 32 WTA) a început cu dreptul turneul WTA 1000 de la Dubai, reușind calificarea în turul al doilea după o victorie în două seturi, scor 6-3, 7-6(6), în fața belorusei Aliaksandra Sasnovich (31 de ani, #113 WTA).

Sorana Cîrstea a controlat primul set, reușind un break rapid care i-a oferit avantajul de 3-1. Deși Sasnovich a încercat să revină, Sorana a închis setul la 6-3 cu un game „alb” pe propriul serviciu.

Setul secund a fost mai echilibrat, cu numeroase răsturnări de situație. Cîrstea a ratat o minge de meci la 5-4, însă a demonstrat tărie mentală în tie-break, unde a profitat de dublă greșeală a adversarei la 6-6 și a închis partida cu un as.

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al doilea la Dubai

În turul al doilea, Sorana Cîrstea o va întâlni pe cehoaica Linda Noskova (21 de ani, #14 WTA), care a trecut în runda inaugurală de Ann Li (25 de ani, #36 WTA), scor 6-3, 5-7, 6-4.

Pe tabloul principal de la Dubai se află și alte românce. Gabriela Ruse (28 de ani, #80 WTA) a fost eliminată în primul tur de Emma Navarro (24 de ani, #19 WTA), scor 4-6, 5-7, în timp ce Jaqueline Cristian (27 de ani, #65 WTA) urmează să joace astăzi împotriva canadiencei Victoria Mboko (19 ani, #10 WTA).

Sorana Cîrstea: „Am controlat meciul și sunt foarte fericită că m-am impus”

„Sunt foarte fericită că am câștigat acest meci. Am avut o adversară dificilă, a jucat foarte agresiv în setul secund. Am controlat meciul și sunt foarte fericită că m-am impus.

Am reușit să cuceresc un titlu acasă, era un vis pe care voiam să-l împlinesc. E foarte tare adrenalina când joci acasă, așteptările acolo sunt foarte mari. E foarte emoționant să joci în fața oamenilor tăi, dar am reușit să am o săptămână magnifică.

E foarte special să vin și aici, la Dubai. Când nu călătoresc în circuit, petrec mult timp aici, e un fel de a doua mea casă. Îmi face plăcere să mă antrenez aici și să joc aici la Dubai. Sper să am un drum lung la această ediție”, a declarat Sorana Cîrstea, la interviul de pe teren de după meci.