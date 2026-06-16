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Octavian Popescu, posibil transfer în Polonia

Octavian Popescu e aproape de un transfer în străinătate

Octavian Popescu e aproape de un transfer în străinătate

Realitatea de Constanta
Scris de Realitatea de Constanta Publicat: 16 iun. 2026, 09:45

Octavian Popescu ar putea pleca de la FCSB în această vară, după șase ani petrecuți la prima echipă a campioanei României.

Fotbalistul în vârstă de 23 de ani se află pe lista celor de la Korona Kielce, formație din prima ligă a Poloniei. Clubul polonez este interesat de un împrumut cu opțiune de cumpărare, variantă care i-ar putea oferi jucătorului șansa de a evolua mai mult și de a se afirma într-un campionat din străinătate.

În sezonul trecut, Popescu a bifat 41 de meciuri pentru FCSB, reușind să marcheze două goluri și să ofere trei pase decisive. El a avut și un rol important pe final de sezon, când a înscris golul decisiv în partida cu FC Botoșani, din semifinala barajului pentru calificarea în preliminariile Conference League.

De la promovarea la prima echipă, în 2020, Octavian Popescu a adunat 226 de apariții și 27 de goluri pentru FCSB. În palmares are două titluri în SuperLigă și o Supercupă a României.

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