Hochei pe gheaţă. Evoluţii solide pentru Canada şi USA | VIDEO

Programul zilei de vineri al meciurilor de hochei de la Jocurile Olimpice

După o primă zi impresionantă, toată lumea aștepta cu sufletul la gură debutul în competiția de hochei pe gheață a granzilor Canada și USA. Până să intre în arena favoritele, spectatorii s-au încălzit privind duelul dintre Elveția și Franța.

Elveţia – Franţa 4-0 (2-0, 0-0, 2-0)

Elveția a învins Franța cu 4-0 (2-0, 0-0, 2-0). Damien Riat a deschis scorul în minutul 1, în superioritate numerică, iar Janis Moser a majorat avantajul la scurt timp. După o repriză secundă fără goluri, Timo Meier de la New Jersey Devils a înscris de două ori în ultimul act pentru o victorie fără gol primit.

Canada – Cehia 5-0 (1-0, 2-0, 2-0)

Canada s-a impus clar în fața Cehiei, scor 5-0, chiar dacă cehii au dat o replică extrem de serioasă pe tot parcursul partidei. Macklin Celebrini vedeta celor de la San Jose Sharks a marcat în finalul primei reprize, Mark Stone și Bo Horvat au punctat în a doua repriză, iar Nathan MacKinnon și Nick Suzuki au stabilit scorul final în repriza a treia. O evoluție excelentă a avut goalkeeperul Canadei. Jordan Binnington de la St. Louis Blues a închis poarta și a parat nu mai puțin de 26 de șuturi ale cehilor.

Germania – Danemarca 3-1 (1-1, 2-0, 0-0)

Germania a învins Danemarca cu 3-1, după un meci destul de echilibrat. Nemții au deschis scorul rapid prin Leon Draisaitl, dar danezii au reușit să egaleze prin Fisker Molgaard și astfel la odihnă s-a intrat la egalitate, scor 1-1. În repriza secundă a ieșit la rampă vedeta nemților, Tim Stützle, de la Ottawa Senators. El a punctat de două ori în partea secundă și astfel Germania a preluat inițiativa. Ultima repriză a fost albă, iar Germania a început turneul olimpic cu o victorie.

Letonia – USA 1-5 (1-1, 0-3, 0-1)

Statele Unite au trecut de Letonia cu 5-1 (1-1, 3-0, 1-0). Brady Tkachuk a deschis scorul, iar Renars Krastenbergs a egalat rapid. În repriza a doua au marcat Brock Nelson de două ori și Tage Thompson, iar Auston Matthews a închis tabela în ultima treime.

Programul zilei de vineri

13.10 | Finlanda – Suedia | Grupa B

13.10 | Italia – Slovacia | Grupa B

17.40 | Franţa – Cehia | Grupa A

22.10 | Canada – Elveţia | Grupa A