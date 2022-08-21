Hagi înaintea meciului cu Voluntari: "După trei egaluri, sperăm și ne dorim să obținem victoria."

Gheorghe Hagi a prefațat meciul cu FC Voluntari, de pe teren propriu, din etapa a 6-a din Superligă.

Farul Constanța o va întâlni pe FC Voluntari, luni, 22 august, de la ora 19:30, la Ovidiu, într-o partidă din etapa a 6-a din Liga 1.

”După trei egaluri, sperăm și ne dorim să obținem victoria. Este un meci acasă, cu o echipă care nu s-a schimbat foarte mult. Ne cunoaștem foarte bine, am jucat cu ei de atâtea ori. Sperăm să prindem o zi bună și să câștigăm.

Meciul va fi greu. Adversarul este foarte bine organizat. Antrenorul are experiență, foarte bun, care a făcut lucruri extraordinare anul trecut. Un lot omogen, bine structurat, cu o idee de joc foarte bună. Defensivă trebuie să ne adaptăm la jocul lor. Sper să o facem foarte bine, cu gândul și dorința de a marca, de a câștiga.

Singura problema din lot: Benzar, care nu este 100% și nu cred că fi în lot pentru acest meci

Denis Alibec va fi bine când va avea 5-7 meciuri complete. Atunci putem vorbi de 100%. Jucătorii au nevoie de meciuri, de minute, care să ajungă la ritmul și la intensitatea pe care ne-o dorim”, a declarat Gică Hagi, la conferința de presă premergătoare partidei cu FC Voluntari.

Sursa: Realitatea de Constanta