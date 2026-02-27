Gică Hagi a cerut reduceri de buget la Farul Constanța

Pentru al doilea sezon consecutiv, Farul va evolua în play-out-ul Superligii.

Constănțenii au acumulat 37 de puncte și, cu doar două etape rămase din sezonul regulat, au ratat definitiv șansa de a prinde un loc în play-off.

Acest deznodământ era anticipat de conducerea clubului încă din iarnă. În prima fază, Farul s-a despărțit de trei jucători pentru a diminua cheltuielile salariale. Răzvan Ducan, Boban Nikolov și Andre Seruca și-au reziliat, pe rând, contractele cu echipa.

Tot din motive financiare, în contextul veniturilor mai mici provenite din drepturile TV, clubul a ales să efectueze cantonamentul din pauza competițională în țară. Spre deosebire de majoritatea echipelor, Farul a renunțat la variante precum Turcia sau Spania, preferând o soluție mai puțin costisitoare.

În plus, aceeași sursă susține că formația din Dobrogea a redus și numărul angajaților sau colaboratorilor, într-un nou demers de economisire. Inclusiv campania de transferuri a fost abordată cu multă prudență.

Deși Ianis Zicu, antrenorul echipei, a spus că ar mai avea nevoie de trei jucători, singura achiziție importantă a fost Denis Alibec, venit liber de contract după despărțirea de FCSB.