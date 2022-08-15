Farul, neînvinsă în Superliga după egalul cu Hermannstadt

Sport· 1 min citire

15 aug. 2022
Actualizat: 15 aug. 2022, 21:45
Farul și Hermannstadt au încheiat la egalitate, 0-0, meciul din cadrul etapei cu numărul 5 din Superliga României. Acesta este al treilea egal consecutiv pentru Farul.

Ambele formații au avut câte un gol anulat după intervenția VAR și apoi câte o bară, dar Farul a fost echipa cu o posesie superioară.

Farul se clasează pe locul al 3-lea în Superliga cu 9 puncte.

În etapa următoare, Farul va juca în deplasare cu Voluntari, luni, 22 august.

