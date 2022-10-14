VIDEO Mașină de lux furată în Marea Britanie, descoperită în Constanța

Un VW model Touareg, în valoare de 370.000 lei, căutat de autoritățile din Marea Britania,a fost descoperit de poliţiştii de frontieră constănţeni pe raza localității Constanța.

În urma verificărilor specifice, poliţiştii de frontieră au constatat că autoturismul figurează fiind semnalat ca bun căutat în vederea confiscării, alertă introduse de autorităţile din Marea Britanie.

Autoturismul, evaluat la aproximativ 370.000 lei, a fost indisponibilizat la sediul instituției pentru continuarea cercetărilor.

În acest caz, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire, urmând ca la finalizare să fie dispuse măsurile legale care se impun.



Sursa: Realitatea de Constanta