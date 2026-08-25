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Trei mașini au „defilat” pe plaja sălbatică Vadu, printre copii și prosoape
FOTO: replicaonline.ro
Șoferii riscă amenzi uriașe pentru că au circulat pe nisip până la malul mării.
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