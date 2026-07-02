Tentativă de furt la stația CFR Năvodari. Hoții au tăiat cablurile macazurilor: siguranța circulației feroviare, în pericol

Circulația feroviară în stația CFR Năvodari a fost pusă în pericol după ce două persoane au încercat să fure cablurile de alimentare ale instalațiilor de macaz. Suspecții au fost surprinși de un angajat CFR și au fugit înainte de sosirea poliției. În prezent, aceștia sunt căutați de oamenii legii.
Hoții au fost surprinși în flagrant de un impiegat de mișcare
Incidentul s-a petrecut miercuri seară, în jurul orei 20:00, când impiegatul de mișcare din stația CFR Năvodari a fost alertat de sistemul de comandă și control cu privire la o defecțiune apărută în zona macazurilor.
La ieșirea din clădirea stației, angajatul a observat două persoane necunoscute care încercau să tragă peste liniile de cale ferată, spre malul canalului, cablurile de alimentare ale instalațiilor de macaz.
La vederea acestuia, suspecții au abandonat cablurile și au fugit.
Două cabluri de alimentare au fost tăiate
În urma verificărilor efectuate de personalul feroviar, s-a constatat că cele două cabluri de alimentare ale macazurilor fuseseră tăiate.
Reprezentanții Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” SA au precizat că echipele de intervenție au luat imediat măsurile necesare pentru menținerea circulației trenurilor în condiții de siguranță.
Cazul a fost sesizat Poliției, iar oamenii legii au deschis o anchetă pentru identificarea și prinderea persoanelor implicate în tentativa de furt.
Reacția CFR: "Intervenția putea avea consecințe grave"
Compania Națională de Căi Ferate avertizează că instalațiile afectate fac parte din sistemele esențiale pentru desfășurarea în siguranță a traficului feroviar.
Potrivit reprezentanților CFR, orice intervenție neautorizată asupra acestor echipamente poate provoca perturbări în circulația trenurilor și poate pune în pericol siguranța feroviară. De asemenea, compania atrage atenția că autorii și-au pus în pericol propria viață, întrucât cablurile de alimentare ale instalațiilor de macaz funcționează la o tensiune de 380 de volți, existând un risc major de electrocutare.