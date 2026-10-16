Tânăra suspectată că a agresat cinci femei în Constanța a fost reținută

Publicat 16 oct. 2026, 10:49 Sursă stiripesurse

Poliția din Constanța a reținut-o pe o tânără de 20 de ani suspectată că ar fi agresat fizic cinci femei între iulie și octombrie 2026. Expertiza medico-legală a stabilit că avea discernământ la momentul faptelor.

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