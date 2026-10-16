Tânăra suspectată că a agresat cinci femei în Constanța a fost reținută

Poliția din Constanța a reținut-o pe o tânără de 20 de ani suspectată că ar fi agresat fizic cinci femei între iulie și octombrie 2026. Expertiza medico-legală a stabilit că avea discernământ la momentul faptelor.
Reținerea pentru 24 de ore a fost dispusă joi, 15 octombrie 2026, de polițiștii Secției 2 din cadrul Poliției municipiului Constanța. Femeia a fost introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.
Cercetările au fost efectuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța într-un dosar penal care vizează infracțiuni de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere.
Conform IPJ Constanța, suspecta ar fi comis faptele în perioada iulie–octombrie 2026, pe mai multe străzi și în diverse spații publice din municipiu. Tânăra are un istoric medical de specialitate și a fost transportată la o unitate sanitară pentru evaluări.
Pe 15 octombrie, aceasta a fost supusă unei expertize medico-legale. În urma acesteia s-a stabilit că avea discernământ în momentul comiterii presupuselor agresiuni.
Astăzi, tânăra urmează să fie prezentată procurorului de caz pentru dispunerea măsurilor legale.
IPJ Constanța precizează că persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.