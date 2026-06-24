O femeie din Constanța cere protecție în instanță. Fostul iubit ar fi obligat-o să ia credite și să-i dea bani

O femeie din județul Constanța a cerut ajutorul instanței, susținând că fostul ei iubit o amenință și o obligă să facă împrumuturi bancare pentru a-i da bani.
Femeia a spus că se teme pentru siguranța ei și a familiei sale, iar în fața autorităților a declarat că bărbatul ar fi amenințat-o inclusiv cu moartea. De cealaltă parte, fostul partener respinge acuzațiile și susține că banii ar fi fost dați pentru copii, nu pentru el. Instanța a decis emiterea unui ordin de protecție pentru o perioadă de 8 luni.
Femeia a spus că se teme de fostul iubit
Judecătorii au reținut că femeia și bărbatul au avut o relație de concubinaj, motiv pentru care, în această cauză, au fost considerați membri de familie. Instanța a analizat declarațiile și probele din dosar, însă a constatat că nu reiese cu exactitate care sunt actele de violență cu care bărbatul ar fi amenințat-o. Chiar și așa, teama femeii a fost observată direct în sala de judecată. Potrivit instanței, la termenul din 18 iunie 2026, aceasta părea speriată și avea dificultăți în a vorbi în prezența fostului partener, potrivit Focuspress.
Inițial, femeia a negat că ar fi amenințată de acesta și a spus că îi oferea bani fără ca el să îi ceară. Ulterior, însă, a admis că îi este teamă de ce ar putea face bărbatul dacă ea ar înceta să îi mai dea bani. Instanța a reținut că această schimbare de poziție a venit într-un context în care reclamanta era vizibil afectată de prezența pârâtului. Judecătorii au considerat că starea ei de teamă nu poate fi ignorată.
Peste 100.000 de lei, bani dați fostului partener, potrivit declarației femeii
Din declarația aflată la dosar reiese că femeia le-a spus organelor de cercetare penală, în lipsa bărbatului, că acesta i-ar fi cerut să obțină bani inclusiv de la actualul ei concubin. Ea a susținut că, în total, i-ar fi dat peste 100.000 de lei, pentru că ar fi fost amenințată cu acte de violență îndreptate împotriva ei și a familiei sale. Femeia a mai declarat că fostul partener ar fi amenințat că o ucide dacă actualul ei concubin nu face un împrumut de peste 20.000 de lei, bani care ar fi trebuit trimiși pârâtului. Tot în fața autorităților, aceasta a spus că ultima dată ar fi fost bătută de bărbat în luna noiembrie a anului trecut.
Bărbatul, care locuiește în zona KM 4-5, a negat acuzațiile. El a susținut că femeia nu i-ar fi dat bani pentru el, ci pentru copii. De asemenea, a spus că nu ar fi amenințat-o. Instanța a analizat însă situația și a decis că este nevoie de o măsură de protecție.
Ordin de protecție pentru 8 luni
Judecătorii au considerat că un astfel de comportament trebuie descurajat și au emis un ordin de protecție împotriva bărbatului. Măsura este valabilă timp de 8 luni. În această perioadă, el nu are voie să se apropie de femeie și nici să ia legătura cu ea. Decizia instanței vine după ce reclamanta a arătat că se teme de reacția fostului partener în momentul în care nu i-ar mai da bani.