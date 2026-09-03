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Lovitură uriașă pentru românii care fac țuică acasă. Legea care-i scutea de taxe s-a modificat în defavoarea lor
Cazan de țuică
Publicat3 sept. 2026, 10:04
SursăRealitatea.net
Lovitură pentru românii care fac țuică acasă. Legea care reglementează fiscalizarea băuturii preparate în gospodărie a fost modificată în Senat, la solicitarea președintelui Nicușor Dan, prin eliminarea amendamentului care majora la 200 de litri cantitatea pentru care nu se plătește acciză. Astfel, s-a revenit la taxarea pentru cantitățile ce depășesc 50 de litri.
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