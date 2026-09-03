Înșelătorie pe patru roți. O grupare care șantajau șoferii prin metoda „falsul accident”, prinsă în București

Escrocii simulau lovirea unui pieton pentru a șantaja șoferii creduli cu sume mari de bani în schimbul tăcerii.
Polițiștii din București au reușit să oprească activitatea unei grupări infracționale formate din patru persoane, care se specializase în stoarcerea de bani de la șoferi prin intermediul metodei „falsul accident”.
Modul de operare al escrocilor era bine pus la punct: aceștia urmăreau mașinile în trafic și alegeau de obicei intersecții unde șoferii abia efectuau un viraj. Un pieton, complice, apărea brusc și se arunca la pământ în lateralul mașinii, simulând că a fost lovit. Ulterior, șoferii erau trași pe dreapta de alți membri ai grupării și convinși să se întoarcă la locul presupusului incident.
Negocierea tăcerii
La locul cu pricina, victimele dădeau nas în nas cu o femeie care susținea că a fost acroșată și, din cauza sperieturii, și-a scăpat telefonul pe jos, distrugându-l. Aceasta solicita apoi sume cuprinse între 7.000 și 10.000 de lei pentru a nu depune plângere. Mai mulți șoferi au căzut în capcană și au plătit, însă alții și-au dat seama de înșelătorie și au alertat autoritățile.
În urma plângerilor, poliția a organizat percheziții, reținând trei suspecți (doi bărbați și femeia, aceasta din urmă fiind prinsă la aeroport, încercând să fugă din țară). Un al patrulea individ este în continuare căutat. Oamenii legii recomandă tuturor conducătorilor auto să se prezinte imediat la poliție în cazul oricărui accident, chiar și minor, pentru a evita astfel de tentative de șantaj.