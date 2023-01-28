FOTO VIDEO| Ninge în județul Constanța. RAJDP a scos utilajele de iarnă pe șosele

Ninge în mai multe zone din județul Constanța, iar drumarii au scos utilajele pe șosele.

În partea de vest a judetului sunt precipitatii sub formă de ninsoare și rafale de vânt. Echipele Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța,au acționat cu material antiderapant încă din cursul nopții. Se acționează și la această oră și se va acționa și pe timpul zilei pentru a menține drumurile practicabile pe toate sectoarele.

Se acționonează în localitățile Seimeni,Rasova,Dunarea,Aliman,Tortomanu,Silistea,Targusor

Pe toate drumurile judetene se circula acum în condiții de iarnă. Recomandăm participanților la trafic să adapteze viteza de deplasare la condițiile meteo și să nu se deplaseze decât dacă mașinile sunt pregătite pentru sezonul rece.

Sursa: Realitatea de Constanta