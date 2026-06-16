Drumul spre Otopeni, în plină transformare: noua șosea ar putea scurta semnificativ timpul de acces la aeroport

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 iun. 2026, 19:30

Accesul către Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni ar putea deveni semnificativ mai rapid în următorii ani, odată cu implementarea unui nou proiect rutier aflat în fază de evaluare.

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