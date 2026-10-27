Doi bărbați, sub control judiciar după ce au agresat un tânăr și au distrus o mașină în Constanța

Doi bărbați din Constanța sunt cercetați sub control judiciar pentru lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii publice și distrugere. Faptele s-au petrecut în noaptea de 22 spre 23 octombrie 2026.
Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța a dispus, la data de 24 octombrie 2026, luarea măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile față de doi inculpați. Măsura este valabilă până la data de 23 decembrie 2026 inclusiv.
Cei doi bărbați sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și a liniștii publice și distrugere. Potrivit Parchetului, faptele s-au comis la data de 22 octombrie 2026, în jurul orei 23:00.
În acea seară, inculpații au urmărit în trafic un autoturism în care se aflau două persoane vătămate. Ajunși în fața unui restaurant din municipiul Constanța, ei au blocat deplasarea mașinii. Unul dintre ocupanți a fost scos cu forța din autoturism și agresat fizic.
Victima a suferit leziuni traumatice care au necesitat 3-4 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare. În plus, cei doi bărbați au distrus parbrizul și mânerul autoturismului aparținând celeilalte persoane vătămate.
Cercetările sunt continuate de poliția judiciară din cadrul Poliției Municipiului Constanța – Secția 1, sub coordonarea procurorului de caz. Parchetul a precizat că punerea în mișcare a acțiunii penale și măsurile dispuse nu înfrâng principiul prezumției de nevinovăție.