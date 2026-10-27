Doi bărbați, sub control judiciar după ce au agresat un tânăr și au distrus o mașină în Constanța

Publicat 27 oct. 2026, 10:06 Sursă Ziua de Constanța

Doi bărbați din Constanța sunt cercetați sub control judiciar pentru lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii publice și distrugere. Faptele s-au petrecut în noaptea de 22 spre 23 octombrie 2026.

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