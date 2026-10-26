Un bărbat prins cu cannabis și cocaină la Constanța a fost trimis în judecată pentru trafic de droguri

Un inculpat din Constanța, reținut în flagrant pentru trafic de droguri de mare risc, urmează a fi judecat pe fond în decembrie, după ce instanțele i-au respins cererile de eliberare din arestul preventiv.
Bărbatul va fi judecat pe fond la Tribunalul Constanța începând cu 9 decembrie 2026, potrivit rechizitoriului DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța. Inculpatul a fost reținut în flagrant delict la sfârșitul lunii mai 2026, când ridica colete din care au fost descoperite substanțe interzise.
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Constanța s-au sesizat din oficiu pe 27 mai 2026 cu privire la trei colete suspecte expediate din străinătate printr-o firmă internațională de curierat. Pe 29 mai, inculpatul s-a prezentat pentru a ridica două dintre acestea.
În interiorul coletelor au fost găsite 10.150 de grame de cannabis și 1.002,42 de grame de substanță pulverulentă conținând cocaină. Bărbatul a fost interceptat imediat după ce a încărcat marfa într-un autoturism.
Urmărirea penală a fost extinsă pe 30 iunie 2026, după ce s-a stabilit că inculpatul deținea fără drept o țigaretă care conținea cannabis în amestec cu cocaină, pentru consum propriu. Pe parcursul anchetei, Tudorel Costache a uzat de dreptul la tăcere.
Acuzații și termene procesuale
Inculpatul este trimis în judecată pentru trafic internațional de droguri de risc și de mare risc, trafic de droguri de risc și de mare risc, precum și deținere fără drept a drogurilor de risc în vederea consumului propriu. Faptele sunt sancționate conform Legii nr. 143/2000.
Dosarul de fond (nr. 4119/118/2026) a fost înregistrat pe 7 iulie 2026. Primul termen de judecată este stabilit pentru 9 decembrie 2026, ora 10:00, la Completul F3 al Tribunalului Constanța.
În paralel cu procesul pe fond, inculpatul a solicitat înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu. La termenul din 20 octombrie 2026, instanța i-a respins cererea și i-a menținut măsura pentru încă 60 de zile.
Decizia a fost atacată cu contestație, dosarul fiind pe rolul Curții de Apel Constanța (Completul C 6 Contestații). Verdictul definitiv în această privință este programat pentru 27 octombrie 2026, ora 09:00.