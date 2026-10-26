Un bărbat prins cu cannabis și cocaină la Constanța a fost trimis în judecată pentru trafic de droguri

Publicat 26 oct. 2026, 10:10 Sursă Ziua de Constanța

Un inculpat din Constanța, reținut în flagrant pentru trafic de droguri de mare risc, urmează a fi judecat pe fond în decembrie, după ce instanțele i-au respins cererile de eliberare din arestul preventiv.

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