Cratere de un metru pe șosea. Stațiile de autobuz au fost mutate

Cratere de un metru pe o șosea din Constanta. Stațiile de autobuz au fost mutate
Gropile din carosabil au dat peste cap transportul public din Constanța. În zona celui mai mare centru comercial de pe bulevardul Tomis, craterele au dus la mutarea capătului de linie pentru mai multe autobuze.
Călătorii sunt nevoiți acum să meargă mai mult pe jos, cu sacoșele în brațe. Primăria spune că terenul este privat, iar intervenția nu ține de administrația locală.
Gropile mută stațiile de autobuz
Un crater cu diametrul de aproape un metru și cu o adâncime cât jumătate din roata unei mașini a schimbat complet traseul autobuzelor. Riscul de accidente a dus la relocarea stației. Vestea i-a prins pe oameni cu sacoșele în mâini.
Pentru vârstnici, distanța în plus este și mai greu de dus. Primăria Constanța susține că nu poate interveni.
