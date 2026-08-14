Advertising
Social· 1 min citire
Casele de pensii, asaltate de cereri pentru restituirea CASS plătit la sume mai mari de 3.000 de lei
Publicat14 aug. 2026, 07:38
Actualizat14 aug. 2026, 07:39
SursăRealitatea.net
Pensionarii din toată țara cer restituirea banilor reținuți pentru CASS. La casele de pensii sunt depuse tot mai multe solicitări, însă reprezentanții instituțiilor spun că, în acest moment, nu există un temei legal pentru restituirea sumelor, potrivit Realitatea Plus.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 09:51Copil lovit în cap și ajuns în comă după ce a fost lovit de o dronă în România. Familia depune plângere penală și cere despăgubiri
- 09:2014 august: Ziua Recunoștinței în Forțele Navale Române. Radu Miruță a ajuns la Constanța
- 08:31 Cardul de carburant pentru persoanele cu handicap.Care este suma acordată și unde poate fi folosit în 2026
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News